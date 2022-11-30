Terminalde fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan salça ve zeytinyağı çıktı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta şehirlerarası otobüs terminalinde perona bırakılan çanta şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı. Çantadan salça ve zeytinyağı çıktı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde bugün saat 09.00 sıralarında 1 numaralı peron önündeki sahipsiz spor çantayı görenler, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Terminal içindeki ve dışarıdaki kişileri bölgeden uzaklaştıran polis, bomba imha uzmanı çağırdı. Çanta, ekipler tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan salça ve zeytinyağı çıktı. Patlama sırasında terminal binasının camında hasar oluştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-30 10:21:09



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