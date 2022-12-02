Elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı, vücudunda yanıklar oluştu

SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Evren Erbaş'ın evinde, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan Erbaş, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Demircilerardı Mahallesi Kayarcık Sokak'ta 3 katlı Hilal Apartmanı'nın 2'nci katındaki Evren Erbaş'ın yalnız yaşadığı dairede, elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle yangın çıktı. Kısa sürede alevler, tüm evi sararken, binadan dumanlar yükseldiğini görenler ise itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Erbaş ise sağlık ekiplerince binadan çıkarılarak tedavi için Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2022-12-02 12:26:00
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