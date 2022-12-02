Varank: Türkiye ekonomisini dünyadaki en rekabetçi 10 ekonomiden biri haline getireceğiz (2)



ŞEHİT AĞABEYİNİN İSMİNİN VERİLDİĞİ KÜTÜPHANEYİ AÇTI

Bakan Varank, Sivas'taki programı kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret etti. Bakan Varank, basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Sivas Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye ziyaretinde Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Bakan Varank'a Sivasspor forması hediye etti. Bakan Varank, daha sonra ise Organize Sanayi Bölgesinde bulunan eldiven ve tekstil fabrikalarını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti. Varank, son olarak da Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret etti. Varank, burada yeni kurulan ve 15 Temmuz'da şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bakan Varank, "Burada güzel bir tesisin kurdelesini kesmiş olacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanımızı savunan bütün şehitlerimizin anısına üniversitemiz böyle bir mekanı yapmayı uygun görmüşler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Biz büyük bedeller ödeyerek ülkemizi vatan haline getirdik. O bedelleri cesurca ödemeye hazır olan çok şehitlerimiz oldu. Rabbim onlardan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Bizleri de inşallah onlara layık olmayı nasip eylesin. Bu güzel kütüphane öğrencilerimize bir eğitim yuvası olacak. Burada güzel işler yapacaklar, ders çalışacaklar. Fikir teri dökerek katma değer üretecekler. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ

2022-12-02 19:25:56



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