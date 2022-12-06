Sivas'ta nakliye kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Hafik ilçesinde, eşya yüklü nakliye kamyonunun devrildiği kazada Abdulselam Silken (25) hayatını kaybetti, şoför Musa Özgür ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Musa Özgür yönetimindeki 06 HB 7287 plakalı ev eşyası yüklü nakliye kamyonu, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyondaki Abdulselam Silken hayatını kaybetti. Kabinde sıkışan Musa Özgür ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı çıkarılıp, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-12-06 13:15:51



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