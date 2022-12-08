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Sivas'ın geleneksel mahallesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırlanıyor

DHA

Sivas'ın geleneksel mahallesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırlanıyor


Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi tarafından kentin geleneksel mimari dokusunu canlandırıp bölgedeki turizm potansiyelinin artırılması için başlatılan Tarihi Kale Evleri Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te projenin büyük bir kısmının tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
Tarihi Sivas Kalesi'nin yamacında yer alan geleneksel yöre evlerinin restore edilerek turizme kazandırılması için Sivas Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarda önemli aşama sağlandı. Kentin geleneksel mimari dokusunu canlandırarak bölgedeki turizm potansiyelinin artırılması için başlatılan Tarihi Kale Evleri Projesi'nde 2'nci etap büyük ölçüde tamamlandı, 3'üncü etapta ise ihale aşamasına gelindi. Geleneksel evlerin restorasyon çalışmaları öncesi kale dibindeki yerleşim alanında başlatılan arkeolojik kazılar da devam ediyor. Kazı çalışmaları ile tarihi kalıntılar ve olası eserlerin de ortaya çıkarılması hedefleniyor. Her iki yanında yer alan Selçuklu eserleri Ulu Camii ve Gök Medrese ile bir bütün olarak planlanan proje, kente değer katacak.
'CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINDA HİZMETE AÇILACAK'
Kale Projesi´nin ilk etabının bittiğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "İkinci kısım çalışmalarının ihalesi yapıldı. Şu anda inşaat faaliyetleri devam ediyor. Üçüncü kısım ihalemizin projelerini mimardan aldık. Projelerimiz Anıtlar Kurulu'nda. İnşallah Anıtlar Kurulu'ndan onay alındıktan sonra ihalesini yapacağız. İki ihale daha yapacağız. Bu ihalenin birinde yaklaşık 25 milyon TL, Oran Kalkınma Ajansı'ndan destek aldık. Bu sene ve 2023'ün ilk aylarında yapacağımız iki ihaleyle birlikte proje içerisindeki inşa faaliyetlerinin tamamı çevre düzenlemesiyle birlikte ihale edilmiş oluyor. Pandemi dönemi sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanma neticesinde ihalenin birini beşinci defasında sonuçlandırabildik. Öncesinde ihale edemedik. Bundan dolayı bir gecikme oldu. Tabi bunlar bazen planladığımız gibi gitmiyor. Bunların yasal süreci var. Amacımız Cumhuriyet´in 100'üncü yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te projeyi ete kemiğe bürünmüş halde çıkarmaktır. İnşallah seneye 29 Ekim'de büyük bir kısmı tamamlanmış olarak hizmete açılacak duruma getirmeyi arzuluyoruz" dedi. 
'TURİZMİ CANLANDIRACAK'
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
"Kazı faaliyetleri var. Anıtlar Kurulu ve Müze Müdürlüğü süreci var. 4-5 tane kurumun koordinasyonunu gerektiren bir proje. Bu çalışmalar belli bir noktaya kadar geldi. Sivas'ın önümüzdeki süreçte gelişmesine katkı sağlayacak belli projeler var. Bunlardan bir tanesi Kale Projesi'dir. Tarihi kalenin etrafının açılıp turizme kazandırılması amacıyla yapılan bir projedir. Bunun devamında yine kalenin üst kısmının düzenlenmesi gerekiyor. Kalenin eteklerinin de düzenlenmesi gerekiyor. Bir projemiz tamamlama aşamasına geldiğinde diğerlerinin de projelendirme aşaması devam ediyor olacak. Bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hem kültürel anlamda hem de turizmi canlandıracak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2022-12-08 11:04:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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