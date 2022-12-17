TOKİ kurasına katıldı, 20 yıllık ev hayali gerçek oldu



Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimi yapıldı. Kurada engelli kategorisinden ismi çıkan Hüseyin Güler'in (49) 20 yıllık ev hayali gerçek oldu.

TOKİ tarafından Sosyal Konut Projesi kapsamında kent genelinde yapılacak olan 2 bin 706 konuttan 6 ilçe için belirlenen konutların 2'nci gün kurası çekildi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde; Zara, Gürün, Gemerek, Divriği ve İmranlı ilçelerindeki sosyal konutların sahipleri belirlendi. Kurada engelli ve emekli başvurularına öncelik verildi.

'EŞİMLE EVLENDİK EVLENELİ KİRACIYIZ'

Kurada, 1991 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde geçirdiği traktör kazasından sonra idrar yollarının patlaması sebebiyle engelli kalan ve halen kiracı olarak yaşayan Hüseyin Güler'in ev sahibi olma hayali gerçekleşti. Eşiyle kura çekilişini takip ederken ismi ilk sırada okunan ve 20 yıllık hayali gerçeğe dönen Güler, "Bu mutluluk tarif edilemez. İnanın halen içimiz ürperiyor. Kelimelere sığamayacak bir duygu. Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah, bu duyguyu herkese nasip etsin. Rüyalarda bile düşünülmeyecek bir olay. Eşimle evlendik evleneli kiracıyız. Her zaman bir ev hayalimiz vardı. Böylesi bir projenin yapılması da bizim için umut oldu. Binlerce şükürler olsun ilk çekiliş, ilk kazanan ben oldum" dedi.

Emekli kategorisinde ev sahibi olan Nacar Özbek Karakuş (61) ise "Yıllardır eşimle birlikte ev sahibi olmanın hayalini kuruyorduk. Ancak eşim rahmetli oldu. Keşke hayatta olsaydı. Bir evimiz olsun çok istedik. Şükürler olsun şimdi nasip oldu. Allah evi olmayan herkese de nasip etsin" diye konuştu.

Kentte 2'nci günü tamamlanan kura çekimlerinin yarın yapılacak son oturumuyla hak sahipleri evlerine kavuşacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2022-12-17 13:00:48



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