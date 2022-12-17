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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor'da Hakan Arslan takımla çalıştı

DHA

Sivasspor'da Hakan Arslan takımla çalıştı


SİVAS, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Esenler Erokspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sivasspor Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Öte yandan Sivasspor'da sakatlığı geçen Hakan Arslan takımla birlikte çalışmalara başlarken, Ziya Erdal ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Sivasspor ile Esenler Erokspor, 20 Aralık Salı günü saat 15.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-12-17 17:05:51

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