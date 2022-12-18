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Rıza Çalımbay: İkinci yarıya bambaşka şekilde başlayacağız

DHA

Rıza Çalımbay: İkinci yarıya bambaşka şekilde başlayacağız


SİVAS, (DHA)Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde başarılı olmalıyız ki Avrupa'da daha rahat ve kendimize güvenerek oynayalım. Ben takımıma güveniyorum. İnşallah ikinci yarıya bambaşka şekilde başlayacağız." dedi.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak Antalya'da 26 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kampı değerlendiren Çalımbay, iyi bir kamp süreci geçirdiğimizi söyledi. Kamp boyunca çok iyi çalıştıklarını belirten Çalımbay, "Eksiklerimizi hem çalıştık hem de hazırlık maçlarında arkadaşlarımıza gösterdik. Gayet iyi maçlar oynadık. 3 maçı da galibiyetle bitirdik. Oynamayan bütün arkadaşlarımızı bu maçlarda oynattık" diye konuştu.
"AMACIMIZ KUPAYI YENİDEN KAZANMAK"
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında karşılaşacakları Esenler Erokspor'un iyi bir takım olduğunu kaydeden Çalımbay, "Onun için de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Herkes bu işin bilincinde. Bundan önce hem ligi hem de Avrupa'yı nasıl bir arada götürdüysek, bu sefer de Türkiye Kupası'nı ve ligi götürmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Tek amacımız kupayı geçtiğimiz sezon nasıl kazandıysak bu sezonda tekrar kazanmak" şeklinde konuştu.
"İKİNCİ YARIYA BAMBAŞKA ŞEKİLDE BAŞLAYACAĞIZ"
Dünya Kupası'nın ardından, Süper Lig'in kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Çalımbay, "Nasıl bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Geçtiğimiz sezon da buna benzer bir durumdaydık. Sonra çok büyük bir çıkış yaparak, ligi iyi bir yerde bitirdik. Bu sene de hem ligi hem de Avrupa'yı bir arada götüreceğiz. Mart ayına kadar maçımız yok Avrupa'da. Mart ayında oynayacağımız maçlar bizim için final niteliğinde olacak. Sadece Avrupa'yı düşünmemiz için bizim ligde çok iyi gitmemiz gerekiyor. Oynayacağımız maçların içerde deplasmanda olması hiç önemli değil. Bunların hepsinden puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Arkadaşlarımızda sürekli şekilde çalışıyoruz ama aynı zamanda ligi hatırlatıyoruz. Ligin ilk yarısında çok fazla kazanacağımız maçlar vardı. Bazı maçları istediğimiz şekilde bitiremedik. Kim ne derse desin. Hem ligi hem de Avrupa'yı bir arada götürmek kolay olmadı, sıkıntılar yaşadık iki tarafı oynarken. Ligde başarılı olmalıyız ki Avrupa'da daha rahat ve kendimize güvenerek oynayalım. Çünkü çok zor takımlara karşı oynayacağız. Ben takımıma güveniyorum. İnşallah ikinci yarıya bambaşka şekilde başlayacağız." ifadelerini kullandı. 
FRANSA VE ARJANTİN HAK EDEREK GELDİ
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sonlarına doğru çok daha güzel olmaya başladığını kaydeden Çalımbay, "Kupada sürpriz sonuçlar oldu. Kimin kazanacağı belli değildi önceden. Fransa hiçbir şeyini bozmadan bir önceki Dünya Kupası'nda nasıl oynadıysa aynı şekilde mücadele ederek çok iyi bir yere geldi. Arjantin de çok üst düzey bir takım. İki takımda hak ederek geldi ama herkes Fas takımını bekliyordu. İyi oynayan ve iyi oyunculara sahip bir takım. Eğer Fransa'yı geçebilselerdi kesinlikle şampiyon olurdu." ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Rıza Çalımbay açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-12-18 13:26:41

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