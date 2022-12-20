Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 5-2

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Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Turgut Doman, Cem Özbay, Mehmet Akıncık

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Caner (Dk. 58 Charisis), Goutas, Camara, Uğur, Erdoğan, Robin Yalçın (Dk. 58 Hakan) , Keita (Dk. 58 Ahmed Musa), Gradel, Saba (Dk. 81 Ulvestad), Yatabare (Dk. 76 Angielski)

ESENLER EROKSPOR: Bekir Volkan (Dk. 55 Enes), Batuhan, Gökhan, Cenk, Yavuz, Muharrem, Mehmet (Dk. 46 Berk), Zahit (Dk. 81 Yiğit) , Muhammet (Dk. 46 Serhat), İdris (Dk. 76 Kaan)

GOLLER: Dk.11, Dk. 25 ve Dk. 44 Yatabare, Dk. 52 Erdoğan, Dk. (P) 79 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 İdris, Dk. 59 Serhat (Esenler Erokspor)

SARI KART: Batuhan (Esenler Erokspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda Demir Grup Sivasspor, sahasında Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

11'inci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ortasında ceza alanında Yatabare yükseldi, kafa vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

25'inci dakikada Sivasspor, bu kez sol kanattan Uğur ile atak geliştirdi. Bu oyuncunun ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Yatabare, kaleciden önce kafa vuruşunu yaparak kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlarla buluşturdu: 2-0.

37'nci dakikada konuk ekip Esenler Erokspor atağında Muhammet'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan İdris, ceza alanına girdi, yerden plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

44'üncü dakikada Gradel'in pasında Uğur soldan ceza alanına girdi, yerden altıpas içine çevirdiği topa Yatabare dokundu, kendisinin ve takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-1.

52'nci dakikada Saba'nın pasında sağ kanattan Erdoğan hareketlendi. Sağdan ceza alanına giren Erdoğan rakibinden sıyrılıp sol ayağı ile şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

59'uncu dakikada ceza alanı önünde Zahit'in pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Serhat plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 4-2.

77'nci dakikada sağdan ceza alanına giren Angielski, Kaan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Gradel topu filelerle buluşturdu: 5-2.

Karşılaşma Sivasspor'un 5-2 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-12-20 17:07:12



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