

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında kendi sahasında Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Çalımbay, "Uzun bir süreden sonra da tekrar resmi maç oynamak, hakikaten bir de konsantre olmak, oraya adapte olmak biraz zor oluyor. Zor bir maç oynadık. Zaman zaman da baya bir zorlandık. Ama girdiğimiz pozisyonları çok iyi şekilde değerlendirdik. Herkes elinden gelen bütün mücadeleyi gösterdi. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık. Tabii ki bizim için bu maç çok önemliydi. Ama ondan daha önemlisi de bizim Kasımpaşa maçımız, final gibi maçlarımız var. Kasımpaşa olsun, Galatasaray olsun, Konya olsun, Kayseri olsun. Bu maçlar bizim için çok önemli maçlar. Çünkü hem Türkiye Kupası, hem lig, hem Avrupa kupası olduğu zaman hakikaten çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Kış aylarında haftada 3 maç oynadığınız zaman maalesef çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah sakatlıklar yaşanmazsa hem ligde, hem de Türkiye Kupası'nda yolumuza devam etmek istiyoruz. Onun için takımımı tebrik ediyorum. Ama bu oynadığımız tempoyla tabii ki ligde istediğimiz yere gelemeyiz. Onun için de bu temponun çok çok üzerine çıkmamız gerekiyor" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-12-20 17:52:28



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