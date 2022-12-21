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Sivas'ın su ihtiyacı yılbaşında giderilecek

DHA

Sivas'ın su ihtiyacı yılbaşında giderilecek


Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, kent merkezinde şebeke suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki kuraklık nedeniyle Hafik ilçesinde bulunan Pusat Özen Barajı'nda takviye için başlatılan isale hattı çalışmalarında sona gelindi. Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 gün içinde kentin suya kavuşacağını söyledi. 
Sivas'ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı´nda kuraklık nedeniyle su seviyesi, bitme noktasına geldi. Mevcut suyun kent ihtiyacını karşılamaması nedeniyle mahallelerde düzenli kesintiler uygulanmaya başlandı. Mevcut 4 Eylül Barajı'na su takviyesi için kent merkezine 54 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesi sınırlarındaki Pusat Özen Barajı'ndan su aktarımı kapsamında isale hattı planlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen ve Sivas Belediyesi'nin destek verdiği hattaki çalışmaların ilk etabının yüzde 95´lik kısmı tamamlandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çalışmaları yerinde inceledi. 
'ÇALIŞMALAR YILBAŞINDA BİTECEK'
Proje alanında açıklama yapan Vali Yılmaz Şimşek, "Bu çalışma yaklaşık 4 ay önce başlamış, 28 Ağustos itibarıyla bu işin ihalesi yapılmıştı. Bu projeyle Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'mıza derivasyon yöntemiyle içme suyu akıtılması hedeflenmişti. Bugün de yerinde gördük. Memnuniyetle de arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla işin yüzde 95´lik kısmı tamamlanmış durumda. İnşallah önümüzdeki günlerde yüzde 5´lik kısımda bitirilmiş olacak. Böylece 11 bin 283 metrelik hat döşenmiş durumda ve geriye 250 metrelik bir boru kaldı. Önümüzdeki 1 hafta10 gün içerisinde, en geç yılbaşına kadar da bu çalışmalar bitmiş olacak ve 4 Eylül Barajı'na akıt olacak. Ben şimdiden hayırlı olsun, diyorum. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sabırdan, anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. 
'PUSAT BARAJI´INDA 5 YILLIK SU VAR'
Pusat Özen Barajı'nda yeteri kadar su olduğunu belirten Vali Şimşek, "Şu anda 50 milyon metreküp suyumuz halihazırda baraj haznemizde bulunmakta. Bu da 5-6 yıllık suyumuz olduğu anlamına geliyor. Bir sıkıntı gözükmüyor. Barajımızda yeterli suyumuz şu an itibariyle var" dedi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Projenin başladığı günden itibaren tüm Sivas olarak projeyi hep birlikte yakinen izledik. Artık son aşamadayız. İnşallah kalan kısımları da en kısa zamanda tamamlayarak, suyu şebekeye bağlama gayreti içerisindeyiz. Aslında geçmişe doğru çok gitmenin bir anlamı yok. Süreci hep birlikte yaşadık. Ben bu noktada hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle son bir aydır ciddi manada su kesintilerinden dolayı sıkıntı yaşadıklarının farkındayız ama hep söyledik. Biz bu sorunu çözmek için ilk günden itibaren ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte başta DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü olmak üzere süreci hassasiyetle takip ettik. Allah'a şükürler olsun. İnşallah en kısa zamanda suyu vererek bu mağduriyeti ortadan kaldıracağız. Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için biz bugünden yarının tedbirini alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-12-21 11:21:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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