Sivas'ın su ihtiyacı yılbaşında giderilecek (2)

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sivas'ta, kent merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı'nın son görüntüsü, dronla havadan kaydedildi. Kent merkezi yakınlarında yer alan baraj havzasında suların tamamen çekildiği görüldü. Sadece barajın ön kısmındaki az miktarda su birikintisi dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas
2022-12-21 13:00:00
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