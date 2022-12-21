Sivas'ın su ihtiyacı yılbaşında giderilecek (2)

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TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sivas'ta, kent merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı'nın son görüntüsü, dronla havadan kaydedildi. Kent merkezi yakınlarında yer alan baraj havzasında suların tamamen çekildiği görüldü. Sadece barajın ön kısmındaki az miktarda su birikintisi dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas

2022-12-21 13:00:00



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