Kayıp kadın için sis etkili arazide arama

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Hüsnü Ümit AVCI/ULAŞ (Sivas), (DHA)SİVAS´ın Ulaş ilçesinde dün gece saatlerinde evinden ayrılan Alzheimer hastası Fatma Fidan´dan (75) haber alınamıyor. AFAD, jandarma ve polis ekipleri Fidan´ı bulmak için sis altındaki arazide arama çalışması başlattı.

İlçedeki Esentepe Mahallesi'ndeki evinden dün gece çıkan, Alzheimer hastası Fatma Fidan, geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine ilçede arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca aranan Fidan´ın izine rastlanmadı. Bu sabah saatlerinde arama çalışması yeniden başladı. AFAD, jandarma ve polis ekipleri ilçe yakınlarındaki arazide arama çalışmalarını sürdürdü. İlçe merkezi ve arazide etkili sis altındaki çalışmalara ilçe halkı da destek verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-12-21 15:36:42



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