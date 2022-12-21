Sivas'tın 2 ilçesi beyaza büründü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Ulaş ve Altınyayla ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Altınyayla ilçesinde arazide hayvanlarıyla kara yakalanan çoban, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kent genelinde gece geç saatlerden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, bazı yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Ulaş Gölü çevresi karla kaplanırken, çevrede güzel görüntüler oluştu. Altınyayla ilçesinde hayvanlarını otlatan Mehmet Killik de kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Killik, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-12-21 17:00:34



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