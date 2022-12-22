'Türkiye'nin en soğuk yeri', eksi 15 ile Sivas'ta

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SİVAS, (DHA)-SİVAS'ın Altınyayla ilçesi, eksi 15,3 derece ile 'Türkiye'nin en soğuk yeri' oldu.

Hava sıcaklığının hissedilir ölçüde düştüğü kentte, kar yağışı kendini gösterdi. Bazı ilçeler ile yüksek kesimlerde kar yağışı sonrası, soğuk hava kütlesi hakim oldu. Karın etkili olduğu Altınyayla ilçesi eksi 15,3 derece ile 'Türkiye'nin en soğuk yeri' olarak kayıtlara geçti. İlçede soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, çatılarda da sarkıtlar oluştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas SİVAS, (DHA)

2022-12-22 12:24:18



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