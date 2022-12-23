Kayıp Alzheimer hastası kadın, arazide ölü bulundu

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde önceki gün kaybolan Alzheimer hastası Fatma Fidan (75) arazide ölü bulundu. Fidan'ın yolunu kaybettikten sonra donarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 20 Aralık akşamı ayrılan Alzheimer hastası Fatma Fidan, geri dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla ilçede arama çalışması başlatıldı. AFAD, polis ve jandarma komandoların da katılımıyla 2 gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Dün gece ara verilen çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Çalışmalar sırasında Fatma Fidan, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta Karatepe mevkisinde AFAD ekipleri tarafından saat 10.00 sıralarında ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Fidan'ın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Ulaş Hüsnü Ümit AVCI

2022-12-23 11:32:51



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