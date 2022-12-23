Kayıp Alzheimer hastası kadın, arazide ölü bulundu (2)

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Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KESİN ÖLÜMÜ NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kayıp olarak aranırken, arazide ölü bulunan Alzheimer hastası Fatma Fidan'ın (75) cansız bedeni, olay yerinde savcılık talimatıyla yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Fidan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Ulaş Hüsnü Ümit AVCI

2022-12-23 12:28:44



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