Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

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SİVAS,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde Sivas'a döndü ve ara vermeden Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Takım son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kasımpaşa karşısında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı. Sakatlığı geçen Clinton N'jie de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-12-25 16:17:37



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