Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'nda ise güzel görüntüler oluştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-12-26 09:21:34



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