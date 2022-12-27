Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü



SİVAS, (DHA) SÜPER Lig'de perşembe günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Sivasspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 16'ncı hafta maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Sivasspor, bugün öğleden sonra yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise çift kale maç yaptı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri de antrenmanın bir bölümünü izleyerek takıma Galatasaray maçı öncesi başarı diledi. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-12-27 17:19:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.