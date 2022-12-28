Sivas'ta zincirleme kaza: 1'i polis 4 yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i polis memuru, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde meydana geldi. Aysun Ü.'nün (32) kullandığı 58 ACR 956 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce seyir halindeki polis memuru Eser Taşçı'nın (28) kullandığı 58 NT 500 plakalı otomobile ardından Hasan Hüseyin Demircan yönetimindeki 58 T 0075 plakalı taksiye çarptı. Kazada polis memuru Eser Taşçı ile kızı Nehir Taşçı (2) ve diğer aracın sürücüsü Aysun Ü. ile kızı N.Ü. (5) yaralandı. Taksi şoförü ise kazayı yara olmadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-12-28 10:21:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.