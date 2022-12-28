Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, yarın kendi evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamladığı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Leke James, Murat Paluli, Aaron Appindangoye ve Samba Camara yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Sivasspor ile Galatasaray arasında yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-12-28 17:22:21



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