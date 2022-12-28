Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama

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Hüsnü Ümit AVCI Oğuzhan ÇİFCİ / SİVAS,(DHA)Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a gelerek kamp yapacağı otele yerleşti.

Spor Toto Lig'in 16'ncı haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 15.15'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Sivas'a hareket etti. Kafileyi taşıyan uçak 16.30 sıralarında Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında Galatasaray taraftarları, takıma sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular alanda bekleyen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Takım otobüsünü, bir grup taraftar ise meşalelerle uğurladı. Kent merkezine geçen Galatasaray kafilesi kamp yapacağı otele yerleşti. Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeledeyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Futbolcuların havalimanından çıkışı

-Taraftarların karşılamasıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Oğuzhan ÇİFCİ

2022-12-28 17:35:26



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