Sivasspor - Galatasaray: 1-2

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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) -

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Saygın Ögel

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin (Dk.90 Alaaddin), Goutas, Caner, Uğur, Ahmed Musa (Dk.67 Njie), Ulvestad (Dk.90 Angielski), Keita, Erdoğan, Saba (Dk.90 Hakan), Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt (Dk.88 Dubois), Rashica (Dk.87 Yusuf), Oliveira (Dk.73 Midtsjo), Berkan, Kerem (Dk.86 Seferoviç), Mertens, Gomis (Dk.73 Barış Alper)

GOLLER: Dk.79 Erdoğan (Sivasspor) Dk.27 Mertens, Dk.90+6 Barış Alper (Galatasaray)

KIRMIZI KART: 90+9 Erdoğan (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Saba, Uğur (Sivasspor) Van Aanholt, Boey, Oliveira, Mertens, Barış Alper (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip 33 puanla liderliğe yükselirken, ev sahibi Demir Grup Sivasspor 14 puanda kaldı.

19'uncu dakikada ceza alanına yaklaşan Robin'in şutunda defanstan seken top kornere çıktı. Erdoğan'ın sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda topu alan Saba ceza alanına ortaladı, Yatabare'nin vuruşu yandan dışarı çıktı.

25'inci dakikada sol çaprazdan Kerem'in pasında Rashica ceza alanı dışından yerden vurdu, kaleci Ali Şaşal topa sahip oldu.

27'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Boey'nin ceza alanına çevirdiği topa boş durumdaki Mertens iyi bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

32'inci dakikada sağdan Mertens'in pasında topla buluşan Kerem'in ceza sahasına yöneldiği sırada seken top Gomis'te kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Şaşal'ı geçen meşin yuvarlağı kale önünde Goutas uzaklaştırdı.

41'inci dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında topla buluşan Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

50'nci dakikada sol kanattan Saba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde yaşanan karambolde Muslera'nın kurtardığı topu Ulvestad ağlara gönderdi. Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, gol kararını verse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu inceledi. Uzun süren inceleminin ardından Erkan Özdamar, golü geçersiz kıldı.

62'inci dakikada sağ çaprazdan Oliveira kaleye sert vurdu, Ali Şaşal'ın karşıladığı çopu savunma uzaklaştırdı.

65'inci dakikada sağ kanattan Erdoğan çizgiye inip içeriye çevirdi, kale önünde Yatabare topa dokunamadı.

79'uncu dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Saba'nın orta alandan savunma arkasına aşırttığı topa Erdoğan hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Muslera'nın yanından topu filelere gönderdi: 1-1.

90+5'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Erdoğan soy ayağı ile yerden vurdu, kaleci Muslera topu kontrol etti.

90+6'ncı dakikada Galatasaray öne geçti. Savunmadan Dubois'in uzun gönderdiği topa iyi hareketlenen Barış Alper kaleci Ali Şaşal'ı geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

90+9'uncu dakikada Sivasspor 10 kişi kaldı. Ceza sahasına girmek isteyen Mertens'e müdahalede bulunan Erdoğan Yeşilyurt, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+12'inci dakikada ceza alanında yükselen Goutas'ın yüzüne Nelsson'un eliyle müdahalesi üzerine VAR uyarısıyla hakem pozisyonu inceleyerek öncesinde ofsayt olduğunu tespit etti.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-12-29 19:36:41



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