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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından


Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Güzel bir maç oldu. Mücadele olarak güzel şeyler vardı. İki takım da galibiyet için oynadı. Ama ilk yarı istediğimiz şeyleri yapamadık, ama ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyuncu değişiklikleri sonrası golü bulduk. Ama mücadeleyi yine bırakmadık. Eksik arkadaşların sıkıntısını yaşadık. Bir şey rica ediyorum. MHK cevaplayabilir. Hakemlere bir şey demiyorum. Bizim golü niye iptal ettiklerini çözemedim. Kim biliyorsa, neden iptal olduğunu biz anlamadık. Ofsayt yok. başka bir şey yok. Bize göre de gol gözüküyor. Bunun nedenini çok merak ediyoruz. Ben yıllardan beri futbol oynadım, yıllardır antrenörlük yapıyorum. Rica ediyorum, şundan dolayı vermedik desinler. Bu hem bizi hem diğer takımları aydınlatır. Benim tek istediğim o. Bu işin sorumlusu kimse, bunu bize açıklarlarsa memnun oluruz. Bize bir açıklama yapılmadı. Saha içinde futbolcular da anlamamış. Birinin bunu açıklaması lazım" dedi.
OKAN BURUK: İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ ZORLADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise kötü bir zeminde maç oynadıklarını belirterek, "Çok kötü bir zemin vardı. Bizim gibi takımların pas oyun üzerine oynayan takımlar için zemin zorlaştırdı. Sivasspor'da zeminle mücadele etti. Uzun topu iyi kullanan takım, rakibimiz için avantaj oldu. Maçın geneline baktığında iki taraf da birbirini zorladı. Aslında seyir zevki yüksek olmasa da heyecanlı oldu. 1-0'dan sonra ikinci fırsatlar a oldu. 1-1 sonrası rakibin üzerine giderek uzun topla golü bulduk. Böyle bir zeminde oynayıp kazandığımız için çok mutluyuz, lider olarak döndüğümüz için çok mutluyuz. Maç içinde pozisyonlar vardı, rakibin birinci gol pozisyonu ve ikinci penaltı beklenen pozisyonda ofsayt kararı verildiğini öğrendik" dedi.
Maçta Sivasspor'in verilmeyen gol pozisyonu ile ilgilide değerlendirme yapan Buruk, "İki takım da mutsuz oldu hakem kararlarından. Sayılmayan gol öncesi benim oyuncum yerde yatarken oyunu durdurması gerekiyordu. Diğer oyuncunun hareketine sarı kart verdi, o top geldi gol oldu. Hakemin hatası pozisyon yarattı. Net olarak pozisyonu görmedim, seyretmedim. Hakemin kararı uzun süre konuşuldu. Aynı şey bizim başımıza gelse, net olarak ben de söylerdim. Net olarak ben de ofsayt kararı verildiğini öğrendim. Öncesinde de bizim aleyhimize yanlış sarı kart vermişti" dedi.
Kimsenin gol iptali kararının gerekçesini bilmemesine rağmen kendisinin bu bilgiyi nereden aldığının sorulması üzerine Buruk, "Bana bu yönde bir bilgi geldi. Pozisyonun ofsayt olduğuna dair nereden bilgi alındığını bilmiyorum, ben idarecilerimizden öğrendim" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay açıklama
-Okan Buruk açıklama
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2022-12-29 20:31:09

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