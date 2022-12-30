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Dia Saba veda etti: Sivasspor'da oynamak benim için büyük bir zevkti

DHA

Dia Saba veda etti: Sivasspor'da oynamak benim için büyük bir zevkti


Hüsnü Ümit AVCI Arife Defne ARSLAN / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Dia Saba, takımdan ayrıldığını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Saba, "Sivasspor'da oynamak benim için büyük bir zevkti. Buradaki konu para, kariyer veya başka bir kulüpte oynamak değil tamamen ailesel bir durum. Ben çünkü daha çok aile adamıyım. Tabi ki futbolu bırakmayacağım. Tabi ki futbolu çok seviyorum. Futbol oynamaya da devam edeceğim. Buradan başka bir kulübe gideceğim" dedi. 
Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Dia Saba, takımdan ayrıldığını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Saba, Tüm Sivasspor yönetimi, teknik ekip, futbolcu ve taraftara teşekkür etti. Sivasspor'da herkesin kendisine yardımcı olduğunu belirten Saba, "Bu kulübe geldiğim ilk dakikadan son ana kadar herkes bana çok yardımcı oldu. Burada dört ay kadar bir süre bulundum. Ancak iki yıl gibi geçti. Çünkü buraya çok alıştım ve kendimi çok rahat hissettim. Herkes bana iyi davrandı ve kendimi çok iyi hissettim. Buradan ayrılmak zor. Ayrılığımın temelindeki sebep ise ailesel sebepler. Ailemden ötürü buradan ayrılıyorum. Geleceğimle ilgili aslında yorum yapmam gereken yerin burası olmadığını düşünüyorum. Buraya sadece herkese teşekkürlerimi sunmak için gelmiştim. Çünkü burada adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı olan insanlar oldu. Geleceği konuşmanın zamanı burası değil gibi geliyor. Tabi ki Sivasspor'da oynamak benim için büyük bir zevkti. İyi anılar bırakma amacıyla gelmiştim ve bu şekilde ayrıldığımı düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir dört ay geçirdim" dedi. 
"TAKIM YETERLİ DESTEĞİ GÖRMÜYOR"
Takımın içinde bulunduğu durumun iyi olmadığını söyleyen Saba, "Bu sebeple çok üzgünüm. Tabi bütün oyuncularımız, hocalarımız bunun için çok uğraşıyorlar, çok çaba sarf ediyorlar. Takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etmesini çok temenni ediyorum. İleriki zamanlarda bence bunu da başaracaklarına eminim. Belki benim ayrılışım şu an uygun bir zaman değil. Ama olmak zorunda olduğu bir zamanda ayrılıyorum. Bunun için de çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Evet dediğiniz gibi takım iyi bir durumda değil. Ama bu takım birçok şeyleri başarabilecek bir takım. Buna muktedir bir takım. Özellikle başkanımız bu kulüp için elinden gelen her şeyini geçmişte verdi ve hala vermekte. Bence kulübün tek bir eksiği var. O da taraftar. Kulübün taraftarın desteğine ihtiyacı var. Sadece kulübün değil bütün oyuncuların da buna çok ihtiyacı var. Çünkü yeterli desteği görmediğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
"BURADAN BAŞKA BİR KULÜBE GİDECEĞİM"
Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın kendisini Sivasspor'a getirmek için çok uğraştığını belirten Saba, "Şu anda tabi burada kalmam için gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Beni çok istediklerini de gösterdiler. Ama buradaki konu para, kariyer veya başka bir kulüpte oynamak değil, tamamen ailesel bir durum. Ben çünkü daha çok aile adamıyım. Tabi ki futbolu bırakmayacağım. Tabi ki futbolu çok seviyorum. Futbol oynamaya da devam edeceğim. Buradan başka bir kulübe gideceğim. Evet. Ama ailemin de tercihleri, onların da düşüncelerini tatmin etmek doğrultusunda hareket ediyorum. Burada geleceğimden şu an bahsetmek istemiyorum. Hangi kulübe gideceğime dair. Çünkü yeri değil. Ama ben buraya gelmekteki asıl sebebim sadece Sivas şehrine, kulübe ve başkanımıza teşekkürlerimi sunmaktı. Şu an açıkçası ben de menajerimi bekliyorum. Menajerimin yaptığı görüşmeler sonunda aslında açıklığa kavuşacak. Benim buradaki işim oyun oynamak. Yani futbol oynamak. Ama sıradaki kulübümü zaman gösterecek" diye konuştu. 
"BURADA ULUSLARARASI BİR OKUL YOK"
Sivasspor ile olan sözleşme detayları hakkında da bilgi veren Saba, "Sözleşmemde '250 bin dolara serbest kalır' maddesi var. Ben bu maddeyi kullanıyorum. Ayrıca buradan ayrılma sebebim Türkiye ya da Sivas şehri değil. Burada uluslararası bir okul yok. Benim büyük çocuğum da Türkçe bilmiyor. Ana dilinde, yani İngilizce olarak eğitim göremiyor. Asıl sebep bu diyebilirim" dedi. 
"GOLÜN İPTAL SEBEBİNİ BİLMİYORUZ'
Galatasaray ile oynanan maçta iptal edilen golün sorulması üzerine Saba, "Açıkçası sebebini bilmiyorum. Arkadaşlarımla da konuştuk. Hiçbirimiz o golün neden iptal edildiğini bilmiyoruz. Bence hakem de tam olarak bilmiyor. Orada elini kaldırdı, ofsayt gösterdi ama ofsayt nerede var onu da bilmiyoruz, onu da görmedik. Bence kimse bilmiyor bu golün neden iptal olduğunu. Bu da şunu gösteriyor ki VAR sistemi de hata yapabiliyor ve burada da hata yaptığını görüyoruz. Bence bu maçta daha fazlasını hak etmiştik. Galibiyet olmasa da en azından beraberliği hak etmiştik. Karşılaşma belki galibiyetle de sonuçlanabilirdi. Ama olan oldu. Futbolda zaman kısıtlıdır. Çünkü dört gün sonra Konya maçımız var. Bu maça odaklıyız. Konya maçına odaklı olmayıp bunu düşünecek vaktimiz yok. Çünkü Konya'dan sonra tekrar kısa bir süre sonra yine maçımız var. Bu kadar kısa zaman aralıkları içinde geçmişe takılıp kalamayız" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Dia Saba'nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2022-12-30 18:25:41

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