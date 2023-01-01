

SİVAS'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'te dünyaya gelen 'Bekir' bebek oldu.Kentte 2022 yılının ilk bebeği saat 00.05'de dünyaya geldi. Öznur (26) ve Aykut Halver (32) çiftinin ikinci çocuğu olan bebeğe dedesinin ismi olan 'Bekir' adı verildi. 3 kilo 390 gram ağırlığında dünyaya gelen Bekir bebeğin annesi Öznur Halver, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu. Yeni yılın en güzel hediyesi oldu. 00.05'te doğdu ve Bekir adını verdik" dedi.Erkek torununu kucağına alan ve kendi ismini paylaşan dede Bekir Halver ise "Çok büyük bir mutluluk benim için. Allah bana bir erkek torun verdi. 11'inci torunumu kucağıma alıyorum ve dede olmak çok güzel. Hepsi çok tatlı. Herkese iyi yıllar diliyorum" diye konuştu. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Bebeğin ve ailesinin görüntüsü

-KonuşmalarHaber-Kamera: Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2023-01-01 05:19:05



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