Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Bugün Konya'ya gidecek olan Demir Grup Sivasspor, yarın kentte yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-01-02 13:36:41



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