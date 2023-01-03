Sivasspor'dan açıklama: Hakem değil, kural hatası



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor VAR kayıtları açıklanan Galatasaray maçındaki pozisyonun hakem hatası değil, kural hatası olduğunu belirtti.

Demir Grup Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından VAR kaydı açıklanan Galatasaray maçındaki gol pozisyonu ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır. Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-01-03 18:51:11



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