Soğukta doğum yapan sokak köpeği, 7 yavrusuyla barınağa alındı



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Divriği ilçesinde soğuk havada kaldırım kenarında doğum yapan sokak köpeği ve 7 yavrusu, barınakta tedaviye alındı.

Divriği ilçe merkezi İstasyon mevkisinde, 1 köpek ve yeni doğurduğu 7 yavrusunun otobüs durağı kenarındaki kaldırımda olduğu görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Divriği Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi ekipleri sevk edildi. Yavrularıyla kaldırım kenarındaki oyukta barınan köpek, Divriği Belediyesi Hayvan Nakil Aracı'na alındı. Köpek ve yavruları, ekipler tarafından barınağa götürülüp tedaviye alındı. Veteriner hekim Mehmet Ali Eryılmaz'ın ilk müdahalelerini yaptığı köpek ile yavrularına ilaç ve mama verildi. Köpeklerin bir süre gözlem altında tutulacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-04 13:29:50



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