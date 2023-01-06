Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış anması için Doğu Ekspresi ile yola çıktı (3)

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DOĞU EKSPRESİ TRENİ SİVAS'A ULAŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kars'ta 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na katılmak üzere gençler, milli sporcular ve sanatçılar ile beraber Ankara'dan hareket ettiği Doğu Ekspresi Treni Sivas'a ulaştı. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekileri Ulaş ilçesi yakınındaki Bostankaya İstasyonu'nda, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, il protokolü ve çok sayıda öğrenci karşıladı. Trenden inen Bakan Kasapoğlu, bir süre öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Bakan Kasapoğlu daha sonra istasyonda bulunanlara semaverden çay doldurarak ikram etti. Kasapoğlu'nun bulunduğu tren mola sonrası Kars Sarıkamış'a gitmek üzere hareket etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-06 23:27:34



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