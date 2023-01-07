Henüz sezonun açılmadığı Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı



Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, henüz sezon açılışı yapılamayan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki, yağış olmadığı için henüz sezon açılışı yapılamayan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi´nde de kar etkili oldu. Merkezde yer yer kar kalınlığı 7 santimetreye kadar ulaştı. Suni olarak karlama çalışmalarının da yapıldığı 2552 rakımlı kayak merkezinde kayak pistleri beyaz görünümüne kavuştu.

Biriken karın kayak sezonu açılışı için henüz yeterli seviyede olmadığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2023-01-07 14:08:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.