Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

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SİVAS, (DHA)Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sakatlığı bulunan Leke James takımdan ayrı koşulara devam etti.

Antrenman öncesi tesisleri ziyaret eden Elli Sekiz Taraftar Grubu tezahüratları ile takıma destek verdi. Takım bugün Kayseri'ye gidecek ve kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor haftanın açılış maçında yarın saat 17.00'de karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-12 13:29:26



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