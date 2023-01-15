Sivas'ta 5 katlı apartmanda yangın

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sularbaşı Mahallesi 11'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, tahliye sonrası 1 saat süren çalışma yaptı. Ekipler, yangını söndürüp, kontrol altına aldı. Yangında çatı ile Alzheimer hastası Ahmet Taştan'a (90) ait teras katta hasar oluştu. Taştan, kontrol amaçlı bir süre ambulansta gözetim altında tutuldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-01-15 15:37:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.