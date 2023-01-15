Sivas'ta 5 katlı apartmanda yangın

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sularbaşı Mahallesi 11'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, tahliye sonrası 1 saat süren çalışma yaptı. Ekipler, yangını söndürüp, kontrol altına aldı. Yangında çatı ile Alzheimer hastası Ahmet Taştan'a (90) ait teras katta hasar oluştu. Taştan, kontrol amaçlı bir süre ambulansta gözetim altında tutuldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-15 15:37:59



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