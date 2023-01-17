Sivas'ta kalp krizinden ölen polis memuru için tören

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yolda kalp krizi geçiren Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği´nde görevli polis memuru Emre Yalabıyık'ın (32) cenazesi, düzenlenen tören sonrası Ankara'ya gönderildi.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görev yapan polis memuru Emre Yalabıyık, dün akşam istirahate ayrıldığı sırada, evine giderken fenalaşınca Zara Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yalabıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Yalabıyık için görev yaptığı ilçede tören düzenlendi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, il protokolü, Yalabıyık'ın yakınları ve meslektaşları katıldı. Töreninin ardından Emre Yalabıyık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-17 11:23:14



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