Sivas'ta kalp krizinden ölen polis memuru için tören (2) - Yeniden

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Haberimi, polis memurunun soyadı kaynağından `Yalabık´ olarak düzeltildiği için yeniden servis ediyoruz...YENİDEN

---------------SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yolda kalp krizi geçiren Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği´nde görevli polis memuru Emre Yalabık'ın (32) cenazesi, düzenlenen tören sonrası Ankara'ya gönderildi.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görev yapan polis memuru Emre Yalabık, dün akşam istirahate ayrıldığı sırada, evine giderken fenalaşınca Zara Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yalabık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Yalabık için görev yaptığı ilçede tören düzenlendi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, il protokolü, Yalabık'ın yakınları ve meslektaşları katıldı. Töreninin ardından Emre Yalabık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-17 11:33:21



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