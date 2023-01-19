'Ara tatilde dijital nesneler, çocuk bakıcısı olmamalı'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Ara tatilde dijital nesneler, çocuk bakıcısı olmamalı'

DHA

'Ara tatilde dijital nesneler, çocuk bakıcısı olmamalı'


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Ara tatilde dijital nesnelere, çocuk bakıcılığı rolü yüklemeyelim. Aileler, bu konuda dikkatli davranmalı" dedi.
SCÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yarın başlayacak ara tatil öncesi uyarılarda bulundu. Çocukların dijital cihazlardan mümkün olduğunca uzak tutulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Dilci, aksinin, gelişimlerine zarar verdiğini söyledi. Tatile girildiğinde çocukların dijital nesnelere daha çok ağırlık verdiklerini belirten Dilci, "Ara tatilde dijital nesnelere, çocuk bakıcılığı rolü yüklemeyelim. Aileler bu konuda dikkatli davranmalı çünkü orada sunulan hipnotik tekniklerle çocuklarımızın değer algısında bir yozlaşma oluşuyor. Ayrıca çocukların dijital nesnelere bağlılığıyla hem kendi kültürüne hem de evrensel anlamdaki insani değerlerimize karşı bir yabancılaşması söz konusu olmaktadır" dedi.
'GÜVEN İLİŞKİSİ OLUŞTURULMALI'
Çocukların ve ailelerinin tatil sürecinde yapmaları gerekenler konusunda da bilgiler veren Prof. Dr. Dilci, "Bu nedenle 'Tatili nasıl değerlendirmeliyiz' sorusunun cevabı, tatile gün içerisindeki yaşam alışkanlıklarımızı, deneyimlerimizi planlayarak başlamamızda fayda var. Hem günlük hem haftalık ve 15 günlük süreçte çocuk üzerinde bırakacağı etkileri dikkate alarak hazırlanmakta fayda var. Çocuklarımızın eğitim sürecinde başarısız olduğu, eksik kaldığı konuları dikkate alarak, çocuğu bir yarış atı misali 15 gün süre içerisinde bir telafi programına tabi tutmak doğru ve sağlıklı bir yaklaşım değil. Çocuk üzerinde ayrı ekstra bir tecrit, baskı ve kaygı oluşturacak bir durum oluştuğu için beyin öğrenme fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Çünkü akranlarının dışında kalan, bu şekilde bir ayrışmaya veya ayrı bir çabaya, çalışmaya tabi tutulan çocuklarda bu durum akademik performansını da olumsuz etkileyebilir. Bu anlamda anne babalar çocuklarıyla öncelikle güven ilişkisi ve güvenli bir aile iklimi ve iletişim becerisi sağlamalıdır. Dijital nesne konusunda sınırlı, sorumlu ve içerik paylaşımı konusunda çocukla birlikte alınacak karar ve kurallara dikkat edilmelidir" diye konuştu.
'KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA NEDEN OLUYOR'
Dijital nesnelerde sunulan içeriklerin, çocukların düşünce sistemini kuşatacak şekilde dizayn edildiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Bunu hem örtük hem açık bir şekilde yaparken birtakım algoritmalarla yapay zeka sistemiyle de bunu gerçekleştirebilmektedirler. Bu nedenle dijital nesnelerin sar değeri miktarının artmasına bağlı olarak çocukların uykusuzluğa bağlı hırçınlık ve agresiflikten uzak kalmaları için internet ve dijital nesnelerle temas alışkanlığını kısıtlamakta fayda var. Çocukların dijital nesnelere aşırı teması, çocuklarda kültürel yıkım, kültürel yabancılaşma ve kültür boşluğuna neden oluyor. Çocuklarda kimlik, karakter ve değer gelişimine dönük blokajların oluştuğu durumlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu yönde ailelerimizin bilinçli olmasında fayda var" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2023-01-19 10:41:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akıncılar'da "Bilimin Mucitleri" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Akıncılar'da "Bilimin Mucitleri" etkinliği düzenlendi
Sivas'ta 751 çocuk "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesiyle tekrar okullu oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta 751 çocuk "Eğitimle Yeniden Buluşma" ...
Sivas'ın su sorununu çözen projenin ikinci etabında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Sivas'ın su sorununu çözen projenin ikinci etabında ...
Sivas'ta kadın kursiyerlerin diktiği giysiler, öğrencilere karne hediyesi olacak
YEREL HABERLER Sivas'ta kadın kursiyerlerin diktiği giysiler, ...
Ulaş Kaymakamı Baş, kolluk kuvvetlerine başarı belgesi verdi
YEREL HABERLER Ulaş Kaymakamı Baş, kolluk kuvvetlerine başarı ...
Sivas'ta yaban hayatını tuvale yansıtan öğrenciler sergi açtı
YEREL HABERLER Sivas'ta yaban hayatını tuvale yansıtan öğrenciler ...
Sivas'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis için ...
Suşehri'nde Serpinti Barajı yatırım programına alındı
YEREL HABERLER Suşehri'nde Serpinti Barajı yatırım programına alındı
Sivas'ta gece tavşan avlayan 5 kişiye 46 bin 83 lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Sivas'ta gece tavşan avlayan 5 kişiye 46 bin 83 lira ...
Sivas'ta kalp krizinden ölen polis memuru için tören (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Sivas'ta kalp krizinden ölen polis memuru için tören ...
Sivas'ta kalp krizinden ölen polis memuru için tören
YEREL HABERLER Sivas'ta kalp krizinden ölen polis memuru için tören
Savunma, medikal ve havacılık sektörleri için seramik yazıcıyla üretim hedefleniyor
YEREL HABERLER Savunma, medikal ve havacılık sektörleri için seramik ...
(Görüntülü) MEKATRONİK MÜHENDİSİNİN ESKİ ARAÇ TAMİRİ HOBİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEKATRONİK MÜHENDİSİNİN ESKİ ARAÇ TAMİRİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.