Sivasspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sakatlıkları devam eden Leke James ve Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı çalıştı.

Bugün Gaziantep'e gidecek olan Sivasspor, yarın kentte yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor 22 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-01-20 13:00:14



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