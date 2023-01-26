Sivas Ziraat Odası genel sekreteri saldırıda ağır yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız (49), evinin önünde otomobiline binerken, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Kafatasında kırıklar oluşan ve ameliyata alınan Yıldız'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Yiğitler Mahallesi Oğuzlar Parkı yakınlarında yaşandı. Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız evinden çıkıp arabasına binerken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Aracında uzun süre darbedilen Yıldız, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzene gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan, kafatasında kırıklar oluşan Bekir Yıldız ameliyata alındı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, saldırıyı kınayarak, "Odanın seçim sürecine girdiği dönemde genel seklerimize yapılan saldırı bizleri derinden yaraladı. Suçluların bir an önce bulunarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan Bekir Yıldız kardeşime acil şifalar diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-26 13:39:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.