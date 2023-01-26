Sivasspor-Adana Demirspor maçı Malatya'da oynanacak

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 4 Eylül Stadı'nın zeminindeki bozukluk nedeni ile karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Malatya Stadı'na alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kendi tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise çift kale maç gerçekleştirdi. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

MAÇ MALATYA'YA ALINDI

Öte yandan Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'nın zemininde TFF yetkililerinin yaptığı incelemeden olumsuz rapor çıktı. Stat zeminindeki bozukluk nedeni ile Demir Grup SivassporAdana Demirspor maçı TFF tarafından Yeni Malatya Stadı'na alındı. Karşılaşma 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-01-26 15:24:08



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