Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Yıldız'ı darbeden 2 çiftçi yakalandı

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ı (49) evinin önünde otomobiline binerken, darbeden çiftçiler K.T. (26) ve H.T. (58), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaklaşan Ziraat Odası seçimleri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle saldırıyı düzenlediği öğrenildi. Ayrıca ameliyat olan Yıldız'ın kafatasında kırıklar, sol gözünde ise görme kaybı oluştuğu belirtildi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Yiğitler Mahallesi Oğuzlar Parkı yakınlarında meydana geldi. Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, evinden çıkıp otomobiline binerken, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Aracında uzun süre darbedilen Yıldız, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan, kafatasında kırıklar oluşan Yıldız, ameliyata alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Yıldız'ın sol gözünde görme kaybı oluştuğu öğrenildi. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin, çiftçilikle uğraşan K.T. ve H.T. olduklarını tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, görüntü çeken basın mensuplarının sorularına karşılık suçlamaları reddetti.

Öte yandan saldırının, yaklaşan Ziraat Odası seçimleri konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle düzenlendiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-27 11:01:55



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