Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Yıldız'ı darbeden 2 çiftçi yakalandı (2)

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Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ı evinin önünde otomobiline binerken, darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Kemal Temel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-27 15:31:49



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