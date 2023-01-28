Sivas, kar yağışıyla beyaza büründü

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Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Yağışla birlikte Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santime ulaştı.

Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. En son 26 Aralık´ta yağan karın yağdığı kentte, bölge sakinleri mutluluklarını dile getirdi.

2 bin 552 metre rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde de ise yağış, dün akşam saatlerinde başladı. Kar kalınlığı bölgede 15 santimetreye ulaştı. Tüm pistlerin hizmete girebilmesi ve yeterli kar kalınlığına ulaşabilmesi için de suni kar çalışmalarına hız verildi.

Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışının yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2023-01-28 13:14:11



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