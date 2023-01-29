Sivas'ta 105 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı

Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry'de bilinmeyen gerçekler sizi şaşırtacak!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaza bürünürken, 105 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Kent genelinde gece etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi, beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar oldu. Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi ekipleri de kar yağışı sonrası kent genelinde 105 yerleşim yeri yolunun kapandığını açıkladı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için 92 araç ve 130 personel ile çalışma başlatıldı.

Öte yandan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan 'Hobbit Evleri' ile çevresinde ise kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-29 11:06:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.