

SİVAS, (DHA)Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için bizim her maçımız çok önemli. 2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor" dedi.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldukları maçı değerlendiren Çalımbay, "İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık. Biraz sıkıntılı geçti. Net bir gol pozisyonu vermedik ve karambolden bir gol yedik. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Pozisyona da girdik, gol de attık ancak beklemediğimiz bir gol yedik. İkinci yarı sonuna kadar mücadele etti arkadaşlarımız. İlk yarı da ikinci yarı kadar mücadele etseydik, kazanabileceğimiz bir maçtı. Maçı deplasmanda oynadık. Haklı olarak taraftarımız da az geldi. Adana Demirspor taraftarı daha çoktu, o da deplasman havası yaşattı. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için bizim her maçımız çok önemli" dedi.

'NEDEN BU KADAR KISA SÜREDE MAÇ VERİYORLAR'

Adana Demirspor maçının hemen ardından 2 gün sonra Corendon Alanyaspor ile oynayacak olmalarını eleştiren Çalımbay, "Deplasmana gideceğimiz belli. Burası Sivas. Burada uçaklar kalkmıyor zaman zaman. 2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor. Bu bize hem yorucu hem de yolculuklardan dolayı sıkıntılı geliyor. Geliyoruz 4 gün sonra da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Neden bu kadar kısa sürede veriyorlar maçı ben anlamıyorum. Yarın uçak kalkmazsa, başka uçak yok. Alanya'ya buradan otobüs ile gitmemiz imkansız. Bu konunun biraz daha fazla üstüne düşerse arkadaşlar biz de doğru düzgün gideriz maçlarımıza" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-29 20:25:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.