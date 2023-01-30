Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.Yeni transferler Jordy Caicedo ile Samu Saiz de antrenmanda yer aldı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor kafilesi öğleden sonra uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.
Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yiğit Arslan görev yapacak.
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-01-30 13:02:10
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