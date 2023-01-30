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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta 52 yerleşim yeri yolu kardan kapalı

DHA

Sivas'ta 52 yerleşim yeri yolu kardan kapalı


SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta etkili olan kar yağışının ardından il genelinde 52 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. 
Kent genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı, kırsalda hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun karın ardından dün 105 olarak açıklanan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, İl Özel İdaresi ekiplerince 52'ye indirildi. Gürün, Zara ve Kangal ilçelerinde kapalı olan 52 yerleşim yeri yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Sahada 92 araç ve 130 personel ile çalışma yürütülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-01-30 13:07:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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