Sivas'ta 52 yerleşim yeri yolu kardan kapalı

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SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta etkili olan kar yağışının ardından il genelinde 52 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

Kent genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı, kırsalda hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun karın ardından dün 105 olarak açıklanan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, İl Özel İdaresi ekiplerince 52'ye indirildi. Gürün, Zara ve Kangal ilçelerinde kapalı olan 52 yerleşim yeri yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Sahada 92 araç ve 130 personel ile çalışma yürütülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-01-30 13:07:05



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