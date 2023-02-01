Sivas'ta 48 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü. İl genelinde 48 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Sivas genelinde, gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağışla kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi Kent Meydanı´nda görsel güzellik ortaya çıkarken, yollarda olan sürücüler ise zorluk yaşadı. Sivas Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle Şarkışla, Yıldızeli, Ulaş ve Altınyayla ilçelerine bağlı köy ve mezralardan oluşan 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sahada 92 araç ve 130 personel ile yol açma çalışması başlattı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-02-01 10:02:17



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