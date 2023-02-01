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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

DHA

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı


SİVAS, (DHA)Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Ligde dün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve rakibini 3-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Alanyaspor karşısında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışmasıyla antrenmanı noktaladı. Sakatlıkları bulunan Murat Paluli ile Clinton N'jie ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenman görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-02-01 17:34:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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