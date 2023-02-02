Sivas'ta 268 yerleşim yeri yolu kardan kapalı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 268 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Divriği, Gürün, Zara ve Suşehri ilçelerine bağlı köy ve mezralardan oluşan 268 yerleşim yerinin yolu, kardan ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sahada 92 araç ve 130 personel ile çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-02-02 09:36:10



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